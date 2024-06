Mies avasi poliiseille oven elin esillä – 15-vuotias uhri löytyi sikiöasennosta kylpyhuoneesta

Asunnon kylpyhuoneen lattialta poliisit löysivät sikiöasennossa ilman housuja maanneen, lähes alastoman 15-vuotiaan. Poliisit eivät saaneet tähän mitään kontaktia, joten he hälyttivät paikalle ambulanssin.

15-vuotias päihtyi voimakkaasti ja he siirtyivät taksilla miehen asunnolle. Syyttäjän mukaan miehen aikomuksena ja motiivina oli olla sukupuoliyhteydessä nuoren kanssa.

Oikeus ei uskonut selityksiä

Mies ei myöskään kiistänyt sitä, että uhrin DNA:ta löytyi hänen sukuelimestään, mutta esitti, että se on päätynyt siihen esimerkiksi WC-käynnin yhteydessä tai hänen koskettuaan ensin pulloa, josta uhri oli juonut.

– Ottaen huomioon erityisesti vastaajan sukuelimestä löytyneen asianomistajan DNA:n ja sen, että asianomistaja on löydetty märän suihkun lattialta lähes alasti ja että vastaaja on avannut poliiseille oven vasta jonkin ajan kuluttua ja ollut poliisien mukaan tällöin märkä juuri suihkusta tulleen näköisesti, eikä loppuun asti pukeutunut, käräjäoikeus katsoo asiassa toteen riittävällä varmuudella näytetyn myös, että vastaaja on myös vähintään yrittänyt olla sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssa, oikeus tiivisti.