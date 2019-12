Mies uhkasi ex-tyttöystävää tappamisella Helsingissä – meni kotiovelle ja yritti sisään keittiö- ja kääntöveitsen kanssa

– [Miehen] menettely on ilmeisesti liittynyt päättyneeseen parisuhteeseen, mutta teko on sen keston, viestien määrän ja esitettyjen uhkausten laadun vuoksi aiheuttanut [naiselle] huomattavaa pelkoa ja ahdistusta, tuomiossa todetaan.

Aiheutti naiselle pelkotiloja

– [Uhri] on muun muassa pelännyt ulkona liikkumista, minkä lisäksi hänellä on todettu kohtalaista ahdistuneisuutta ja masennusta. Lisäksi [uhrille] on määrätty sairauslomaa ja lääkitys, tuomiossa perustellaan.