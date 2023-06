Mies raiskasi, hyväksikäytti ja salakuvasi tytärpuoltaan – uhkasi kertoa lapsen äidille "epämiellyttäviä asioita", jotta lapsi suostuisi tekoihin

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi maanantaina vankeuteen miehen, joka hyväksikäytti tytärpuoltaan yli kahden vuoden ajan. Lisäksi mies salakuvasi tytärpuolta seksuaalisessa kanssakäymisessä poikaystävän kanssa sekä piti hallussaan kuvia ja videoita, joissa lapsia muun muassa raiskataan. Tytärpuoli oli tekojen aikaan 11–14-vuotias. Oikeuden mukaan viisikymppinen mies oli uhkaillut tyttöä saadakseen hänet suostumaan tekoihin. Mies uhkasi kertoa tytöstä epämiellyttäviä asioita tämän äidille. – Vastapalvelukseksi vastaaja on edellyttänyt tytärpuolelta seksuaalista kanssakäymistä kanssaan. Näin menettelemällä vastaaja on luonut olosuhteet, joissa tytärpuoli ei ole uskaltanut kieltäytyä toimimasta vastaajan edellyttämin tavoin, käräjäoikeus kirjoitti tuomiosta antamassaan julkisessa selosteessa.

Puhelimessa satoja videoita ja kuvia

Mies myönsi syytteet suurelta osin.

Käräjäoikeus piti hyväksikäyttöä erittäin moitittavana, kun otettiin huomioon miehen ja tytön läheinen suhde, tytön nuori ikä, tekoajan pituus, sukupuoliyhteyksien lukumäärä sekä seksuaalisten tekojen monimuotoisuus. Seksuaaliset teot olivat ajan myötä myös edenneet koko ajan vakavammiksi, oikeus sanoi.



– Aikuisten huolenpidosta riippuvainen tytärpuoli on ollut tilanteessa erityisen haavoittuvassa asemassa. Tytärpuoli on pitänyt vastaajaa isänään ja siten menettely on rikkonut asianomistajan ja vastaajan välistä luottamussuhdetta ja on loukannut vakavasti tytärpuolen yksityisyyttä, seksuaalista itsemääräämisoikeutta, itsetuntoa sekä aiheuttanut asianomistajalle pelkoa, ahdistusta ja nöyryytyksen tuntua, käräjäoikeus kirjoitti.



Käräjäoikeus katsoi, että oikeudenmukainen rangaistus miehen teoista on kolme ja puoli vuotta vankeutta. Lisäksi hänet tuomittiin korvauksiin tytärpuolelleen ja tämän poikaystävälle.



STT ei julkaise tuomitun nimeä tai tarkempaa tietoa rikosten tekoajasta tai -paikkakunnasta uhrien yksityisyyden suojelemiseksi.