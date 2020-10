Alaikäinen poika manipuloi, painosti ja kiristi tyttöjä lähettämään alastonkuvia ja seksuaalista materiaalia – tuomittiin 2,5 vuoden vankeuteen

Oli syyntakeinen tekojen aikaan

Käräjäoikeuden mukaan poika painosti uhreja erilaisissa viestipalveluissa seksuaalissävytteisillä puheilla. Hän käski tyttöjä ottamaan itsestään kuvamateriaalia, jossa he ovat kokonaan tai osittain alasti tai alusvaatteissa ja esiintyvät seksuaalisella tavalla, muun muassa koskettelemalla itseään ja laittamalla sormen sukupuolielimeensä.

Yhdessä tapauksessa poika lupasi ja antoi rahaa korvaukseksi kuvista. Tämän takia yksi syytekohdista on seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta.

– Kysymys on ollut päämäärätietoisesta toiminnasta, joka on sisältänyt asianomistajien manipulointia ja kiristämistä. (Tuomitun) on täytynyt ymmärtää tekojensa vahingollisuus, oikeus totesi tuomiosta annetussa julkisessa selosteessa.Mies kiisti syytteet.