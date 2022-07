Somessa leviää raaka puukotusvideo, joka väitetään kuvatuksi Triplan ostoskeskuksessa – poliisi: videota ei ole kuvattu Suomessa

Todellisuudessa teko ei tapahtunut Suomessa. Video on lähtenyt leviämään etenkin nuorison keskuudessa kulovalkean tavoin.

Poliisille on tullut valtava määrä yhteydenottoja videoon liittyen. Poliisi on selvittänyt videon alkuperän ja kertoo, että video on itseasiassa kuvattu Brisbanessa, Australiassa.