Britannia varautuu hengenvaaralliseen Eunice-myrskyyn – tällaista jälkeä brutaalit tuulet ovat aiheuttaneet tänään ympäri Eurooppaa

Lennot Amsterdamin Schipholin kentällä ovat myöhästelleet ja joitakin junayhteyksiä on peruttu. Myös Saksassa on peruttu lentoja ja junia kovan myrskyn vuoksi. Myrskyn on ennustettu jatkuvan vielä läpi perjantain, ja voimakkuudeltaan hurrikaanin suuruisia tuulia on luvattu Saksan pohjois- ja keskiosiin lauantain vastaiseksi yöksi.