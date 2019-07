Mies houkutteli tytöt kotiinsa, juotti humalaan ja raiskasi – Instagramissa lapsia saalistaneelle yli kuuden vuoden tuomio

Nuorin uhri 12-vuotias

Toimi suunnitelmallisesti



– Vastaajan menettely on myös kokonaisuudessaan suunnitelmallista: tutustuminen asianomistajiin on noudattanut samaa kaavaa, jossa vastaaja on ensin ruvennut seuraamaan asianomistajia Instagramissa, sitten lähettänyt kehuvia viestejä Snapchatin kautta ja houkutellut tai yrittänyt houkutella asianomistajia tapaamaan häntä alkoholia lupaamalla, oikeuden tuomiossa kerrotaan.