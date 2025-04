Lasten seksuaaliset hyväksikäyttäjät paljastivat motiivejaan pimeässä verkossa: "Osa heistä tiedostaa tekevänsä väärin"

Lasten hyväksikäyttöä esittävän materiaalin kulutus on yhteydessä yrityksiin olla yhteydessä lapsiin aidossa elämässä. Tämä selvisi laajasta kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa internetin pimeässä verkossa on kerätty vastauksia seksuaalirikollisilta. Tutkimuksen pyrkimyksenä on selvittää näiden ihmisten käytöstä ja motiiveja.

Anonyymiin kyselyyn on vastannut jo yli 22 000 ihmistä eri puolilta maailmaa. Heistä valtaosa on nuoria miehiä. Jopa 40 prosenttia heistä on kiinnostunut 0–3-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta, ja 80 prosenttia on saanut syytteen myös muunlaisesta väkivaltarikoksesta.

Osa yrittää päästä myös fyysiseen kontaktiin lasten kanssa. Kyselyyn vastanneista neljäsosa myönsi viikon sisällä ottaneensa kontaktia lapseen suoraan joko verkon kautta tai fyysisesti.

He pääsevät kontaktiin lasten kanssa esimerkiksi pelialustojen ja sosiaalisen median kanavien, kuten Snapchatin, Instagramin ja TikTokin, kautta.

– Ikinä ennen ei ole ollut niin helppoa ottaa yhteyttä lapsiin missä päin maailmaa tahansa kuin se on nyt. Näistä somekanavista on helppo ottaa yhteyttä satoihin lapsiin kerralla, oikeuspsykologi, yliopistonlehtori Hanna Lahtinen Itä-Suomen yliopistosta kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Osa tietää tekevänsä väärin

Kuvien katsominen laskee myös tekijöiden kynnystä ottaa suoraan yhteyttä lapseen.

– Osa heistä tiedostaa hyvinkin selvästi tekevänsä väärin. Osa voi todella pahoin, koska he tietävät kuinka väärin se on. Osalla on selvästi suuri halu lopettaa materiaalin käyttö. Mutta sitten on sellaisia käyttäjiä, joilla on muuta antisosiaalista taustaa, heillä saattaa olla väkivaltarikostaustaa ja kiinnostus kaikista rajuimpaan materiaaliin, Lahtinen luonnehtii.

Pääasiassa lapsia koskevan seksuaalimateriaalin hakijat ovat nuoria miehiä, 18–24-vuotiaita. Valtaosa kyselyyn vastanneista oli 18–34-vuotiaita.

– Suurin osa hakee materiaalia teini-ikäisistä lapsista, 11–14-vuotiaista. Siellä on myös paljon, entistä enemmän niitä, jotka hakevat materiaalia ihan kaikista pienimmistä lapsista, eli 0–3-vuotiaista. Sille on paljon enemmän kysyntää kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

– Suurin syy siihen, miksi he sitä materiaalia hakee, on heidän seksuaalinen kiinnostuksensa lapsiin. Lisäksi on myös niitä, jotka käyttävät tätä materiaalia omien negatiivisten tunteiden hallinta- ja kontrollikeinona. Sitten on niitä, jotka haluavat oppia ymmärtämään omia seksuaaliväkivaltakokemuksiaan, eli heillä on omia seksuaaliväkivallan kokemuksia lapsuudesta. Osa on turtunut lailliseen materiaaliin, ja etsii entistä rajumpaa materiaalia, eli hyvinkin äärimmäistä väkivaltaista ja lapsiin liittyvää materiaalia, Lahtinen luettelee.

Mitä seksuaalirikolliset kertoivat motiiveistaan ja miten heitä voitaisiin auttaa? Miten lapsia voidaan suojata hyväksikäytöltä? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.