Mies houkutteli ex-kumppaninsa murhattavaksi, syynä puolison mustasukkaisuus – hovioikeus alensi tuomiota

Puukotti 19 kertaa

Mies väitti tulistuneensa, oikeus katsoi teon vakaasti harkituksi

– Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, että Laakkonen on pitänyt asianomistajan luokse tullessaan tämän tappamista varteenotettavana vaihtoehtona, jolla hän saisi parisuhdeongelmansa ratkaistua. Vaikka Laakkonen on mahdollisesti vielä aluksi epäröinyt päätöksessään ja valinnut tappamisvaihtoehdon vasta [uhrin] käännettyä hänelle selkänsä, hovioikeus katsoo, että rikos on tehty - - vakaasti harkiten, hovioikeuden tuomiossa kirjoitetaan.