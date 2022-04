Mies murhasi nukkumassa olleen kirveellä ja piilotti ruumiin ulkoroskikseen – sai elinkautisen

Nukkumassa ollut uhri murhattiin sänkyynsä

– Teko on ollut asianomistajan kannalta täysin ennakoimaton, eikä hänellä ole ollut mitään mahdollisuuksia torjua hyökkäystä tai paeta paikalta. (Nainen) on kertonut uskottavasti asianomistajan rääkäisseen surmateon alettua, mikä osoittaa, että tämä on herännyt ensimmäisiin iskuihin, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.