Mies ajoi 85-vuotiaan pyöräilijän yli öisellä maantiellä Hyvinkäällä ja pakeni paikalta, iäkäs mies kuoli heti – autoilija tuomittiin tuntuviin sakkoihin

Tuomittiin sakkoihin

Nukahti rattiin

Naapuri kertoi tärinästä

Halusi uskoa törmänneensä peuraan

– Vaikka tilanne on ollut nopea, on hänellä ollut mahdollisuus tehdä havaintoja siitä, mikä autoon on osunut. Käräjäoikeus pitää sinänsä uskottavana, ettei hän ole ollut täysin varma siitä, mihin hän on törmännyt. Hän on ymmärrettävästi ollut tapahtumasta järkyttynyt ja hän on saattanut viimeiseen asti haluta uskoa törmänneensä peuraan eikä ihmiseen, tuomiossa todetaan.