Kortiton ja päihtynyt 18-vuotias kaahasi holtittomasti ja törmäsi pyöräilijään, joka kuoli – retosteli kaverille paenneensa poliisia

"Mut päästii poliisia karkuu. Ja viel tyhjäl eturenkaal"

– Teko on tapahtunut kaupunkialueella aikana, jolloin on ollut ihmisiä liikkeellä, eikä kyse ole ollut hetkellisestä huomiokyvyn herpaantumisesta vaan tietoisesta usean liikennesäännön vakavasta rikkomisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta, ilman ajo-oikeutta ja juopuneena, oikeus katsoi.

– Hän on lähettänyt kello 5.30 aikoihin ystävälleen tekstiviestin, jossa hän on arvostellut pyöräilijää ja iloinnut pakenemisen onnistumista. Käräjäoikeus katsoo, että (syytetty) on suhtautunut täysin piittaamattomasti toisen ihmisen hengen vaarantamiseen ja kuolemantuottamus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.