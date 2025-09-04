Mielipiteelläsi on merkitystä! Liity MTV:n tutkimuspanelistiksi

MTV Uutiset tekee vuosittain useita kyselyitä. Osallistua ja kerro mielipiteesi!
MTV Uutisten tutkimuspaneelissa voit osallistua ajankohtaisten uutisten tekemiseen. MTV Uutiset toteuttaa vuosittain useita kyselyitä, joiden tuloksia julkaistaan eri alustoilla, kuten MTV Uutisten verkkosivuilla ja TV-uutislähetyksissä.
Paneelin tuloksia on käytetty esimerkiksi seuraavissa uutisaiheissa:
MTV:n kysely: Valtonen Orpoa parempi kokoomusministereistä
MTV:n kysely: Näin Arviot Purran onnistumisesta ovat muuttuneet
MTV:n kysely: Alle puolet suomalaisista kannattaa Veikkauksen monopolin murtamista
MTV:n kysely: EU puuttuu liiaksi Suomen metsien käyttöön
MTV Uutisten kysely: Pääministeri Marinin baari-ilta oli vakava virhe
Paneelia ylläpitää Corefiner Oy.
Yksittäisiä henkilöitä ei tunnisteta ja kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia. Paneelista voi poistua koska tahansa.
Ilmoittautuessasi panelistiksi sinulta kysytään muutamia taustatietoja. Henkilötietoja käytetään kyselynäytteiden muodostamiseen.
Osallistujan sähköpostiosoitetta tai tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin.
Lue lisää ja tutustu paneelin rekisteriselosteeseen tästä linkistä.