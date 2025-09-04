Mielipiteelläsi on merkitystä! Liity MTV:n tutkimuspanelistiksi

MTV Uutiset tekee vuosittain useita kyselyitä. Osallistua ja kerro mielipiteesi! 

MTV Uutisten tutkimuspaneelissa voit osallistua ajankohtaisten uutisten tekemiseen. MTV Uutiset toteuttaa vuosittain useita kyselyitä, joiden tuloksia julkaistaan eri alustoilla, kuten MTV Uutisten verkkosivuilla ja TV-uutislähetyksissä.

Paneelin tuloksia on käytetty esimerkiksi seuraavissa uutisaiheissa: 

MTV:n kysely: Valtonen Orpoa parempi kokoomusministereistä

MTV:n kysely: Näin Arviot Purran onnistumisesta ovat muuttuneet

MTV:n kysely: Alle puolet suomalaisista kannattaa Veikkauksen monopolin murtamista

MTV:n kysely: EU puuttuu liiaksi Suomen metsien käyttöön

MTV Uutisten kysely: Pääministeri Marinin baari-ilta oli vakava virhe

Paneelia ylläpitää Corefiner Oy. 

Yksittäisiä henkilöitä ei tunnisteta ja kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia. Paneelista voi poistua koska tahansa.

Ilmoittautuessasi panelistiksi sinulta kysytään muutamia taustatietoja. Henkilötietoja käytetään kyselynäytteiden muodostamiseen.

Osallistujan sähköpostiosoitetta tai tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Lue lisää ja tutustu paneelin rekisteriselosteeseen tästä linkistä. 

