MTV:n kysely: Valtonen Orpoa parempi kokoomusministereistä – SDP ei hallituskumppaniksi kelpaa

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kiilaa kokoomuksen piirihallitusten jäsenten ministeriarvioissa jopa pääministeri Petteri Orpon (kok.) ohi. Peräti 83 prosenttia MTV Uutisten kyselyyn vastanneista on arvioinut Valtosen onnistuneen ministerinä erittäin hyvin.

Orpolle erinomaisen arvion antaa 64 prosenttia piiripäättäjistä.

Pohjanmaan piirihallituksen jäsen Max Björkskog (kok.) kiittelee Valtosta hienon työn tekemisestä.

– Elinalla on kielitaitoa ja on aina mukava kuulla saksanreissuilla sujuvaa saksaa, ei vaan siansaksaa.

Kiinnostavaa on, että kokoomuksen piiripäättäjiltä kysyttäessä hallituskumppani perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on onnistunut ministerinä paremmin kuin puolet oman puolueen ministereistä.

Purran toiminta valtiovarainministerinä yllätti positiivisesti Uudenmaan piirihallituksen varapuheenjohtaja Akseli Lehtosen (kok.).

– Hän on ottanut tiukan otteen talouden pitoon myös retoriikassa, ja minusta tuntuu, että se on nyt se mitä Suomi tarvitsee. Ajat ovat hankalat ja silloin myös toimet pitää olla kovia.

Perussuomalaiset mieluisin hallituskumppani

Jos kokoomus on mukana seuraavassa hallituksessa, mieluisin hallituskumppani piiripäättäjille olisi nykyinen hallituskumppani perussuomalaiset.

Heti kintereillä toiseksi suosituimpana tulee keskusta.

– Näkisin, että perussuomalaiset olisi mukana ja mielellään näkisin keskustan myös. Vaihtoehtona myös SDP, mutta jotta kelpuuttaisin heidät mukaan, niin puolueen ajatuksia tulisi vääntää yksi piiru oikealle, Björkskog sanoo.

Myös Lehtonen ottaisi hallituskumppaniksi perussuomalaiset.

– Itse sanoisin, että nykyinen hallituspohja olisi paras. Millään muulla pohjalla ei ole mahdollisuuksia saada tarvittavia toimia käteen, me on nähty syksyn aikana opposition vaihtoehto ja se on epäuskottava.

Lisäkannatusta kokoomuksen piiripäättäjät haalisivat etenkin keskustan kannattajista.