Mielenterveyspalvelut pahasti solmussa – erot jopa kymmenkertaisia: "Kunnissa, joissa on eniten tarvetta, niitä on vähiten tarjolla"

Asiantuntijan mukaan mielenterveyspalvelujen osuus kuntien terveydenhuollon budjeteissa on ollut laskussa samalla, kun palveluiden tarve on kasvanut.

– Meillä on mittava maantieteellinen eriarvoisuus tässä palveluiden saatavuudessa, kertoo johtava asiantuntija Kristian Wahlbeck.

MIELI ry:ssä ja THL:ssä työskentelevä Wahlbeck kertoo MTV Uutisille, että mielenterveyspalvelujen osuus kuntien terveydenhuollon budjeteissa on laskenut koko 2000-luvun ajan.

– Mielenterveyden häiriöiden suhteellinen merkitys suomalaisten terveydelle on ollut kasvussa, mutta silti kuntien terveydenhuollon budjeteissa on satsattu yhä vähemmän ja vähemmän mielenterveyspalveluihin. Tässä on suuri ristiriita väestön tarpeen ja julkisen terveydenhuollon panostusten välillä.

Vaikutuksia kuolleisuuteen

MIELI ry:stä kerrotaan, että kunnissa, joissa avopalveluja on heikosti saatavilla, on enemmän itsemurhakuolleisuutta. Huolestuttava havainto on se, että palveluiden järjestämistä määrittelee sattuma, ei palvelujen tarve, toteaa asiantuntija.

–Tuntuu, että nämä ovat aika summittaisesti ja sattumanvaraisesti järjestetty.

Eikö tämän pitäisi olla ihan perusnäkkileipää, että katsotaan, mikä on hoidontarve?

– Pitäisi olla ihan itsestäänselvä asia. Mutta tässä on tällainen käänteisen tarpeen laki: Kunnissa, joissa on eniten tarvetta mielenterveyspalveluille, niitä on vähiten tarjolla.

Esimerkkejä kunnista: Mielenterveyden avohoitokäynnit 2021 (kpl per 1000 asukasta)

Kuhmoinen 23

Jämsä 47

Konnevesi 68

Lempäälä 100

Hailuoto 130

Ypäjä 133

Oulainen 134

Luhanka 136

Utsjoki 141

Kemiönsaari 141

Kivijärvi 145

Kannonkoski 162

Salla 154

Laihia 157

Lestijärvi 176

Kyyjärvi 190

Jokioinen 201

Askola 220

Joutsa 226

Lapinlahti 2975

Haapajärvi 2368

Kuusamo 1741

Pyhäjärvi 1731

Nivala 1321

Iisalmi 1288

Kuhmo 1219

Suomussalmi 1210

Varkaus 1157

Ylivieska 1146

Paltamo 1095

Alavus 1040

Sievi 1014