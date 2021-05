Mielenterveyden ongelmiin liittyvät lastensuojeluilmoitukset selvässä kasvussa Helsingissä – "Nämä lapset ja nuoret eivät voi jäädä odottamaan"

Esimerkiksi Helsingissä mielenterveysongelmiin liittyvien lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut alkuvuonna neljänneksen vuoden takaiseen verrattuna. Myös koulupudokkuus koetaan kasvavana ongelmana.

MTV Uutiset sai Kuntaliiton lastensuojelukyselyn – vastaajina liki sata alan ammattilaista eri puolilta Suomea. Työn suunnitelmallisuus on koronan myötä kärsinyt, kiire on entistä kovempi ja perheet voivat huonommin, selviää kyselystä.

– Se viesti, joka vastauksista kautta linjan tulee, on se, että kiiretyön ja päivystyön osuus on kasvanut ja jo palvelutarpeen arvioinnin aikana joudutaan antamaan perheille vahvaa tukea, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Aila-Puustinen Korhonen.

Psykiatrista hoitoa vaikea saada

Helsingissä kyselyssä nousseet huolet ovat tuttuja. Nuorisopsykiatriseen hoitoon on vaikea päästä. Myös lastenpsykiatriaan on ruuhkaa.

Pääkaupungissa mielenterveysongelmiin liittyviä lastensuojeluilmoituksia tehtiin alkuvuonna yli 500. Se on noin neljännes vuoden takaista enemmän. Huonovointisuus näkyy muun muassa itsetuhoisuutena.

Jälkipyykki on vasta edessä

– Se on kasvava ongelma ja on ihan selkeää, että koronalla on ollut vaikutuksia.