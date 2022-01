"Liikaa poliittista ohjausta" – asiantuntija kritisoi lapsiin ja nuoriin kohdistuvia koronarajoituksia

Erityisellä koetuksella on ollut aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten sekä tyttöjen mielenterveys.

– Kaksi vuotta on lasten ja nuorten elämästä todella pitkä aika. Se on vaikuttanut kaikkiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Ihmiset ovat hyvin erilaisissa tilanteissa. Yksinäisyys ja mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet, Mannerheimin lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Esa Iivonen toteaa.

– Samanaikaisesti kun tuen tarve on kasvanut, niin palvelut ovat olleet rajoitettuja. Paljon siirrytty etäpalveluihin. Henkilöstöä on siirretty erilaisiin koronatehtäviin. Lasten leikkauksia on siirretty, Iivonen jatkaa.