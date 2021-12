Erikoinen tapaus: Mies järjesteli naisen väärin paperein Suomeen, lopulta vain voodoolla uhkailtu nainen sai pienet sakot

Nainen uhkasi joutua seksityöhön velan vuoksi

– Johtopäätöksenään käräjäoikeus katsoo, että asiassa on käsillä sellaisia humanitaarisia vaikuttimia sekä ulkomaalaisten turvallisuuteen vaikuttavia oloja, joiden johdosta tekoa on pidettävä kokonaisuutena ottaen hyväksyttävistä syistä tehtynä. Em. perustein syyte hylätään, tuomiossa todetaan.

Perättömistä puheista sakot

– Naisen kertomana on ilmennyt, että hän on tullessaan Suomeen ollut varsin epäluuloinen viranomaisia kohtaan ja hänen Espanjassa asuva ystävättärensä oli neuvonut, että hänen tulee poliisille kertoa tietynlainen tarina saadakseen apua. Näissä olosuhteissa käräjäoikeus katsoo, että [naisen] virheelliseen tarinaan on sellaisia syitä, että sakkorangaistusta on pidettävä oikeudenmukaisena rangaistuksena nyt kyseessä olevasta teosta.