Miehen epäillään murhanneen ex-puolisonsa lasten nukkuessa samassa asunnossa

Syytetyllä ja naisella on kaksi alaikäistä lasta, ja syyttäjän mukaan syytetty vietti avioerosta huolimatta aikaa naisen asunnolla.

Uhri yritti paeta

– Jossain vaiheessa (uhri) on yrittänyt paeta makuuhuoneesta ja koko asunnosta. Hän ei ole päässyt pois, vaan (syytetty) on saanut hänet kiinni ja repinyt asunnon eteiseen, missä hän on lyönyt (uhria) kahdella eri veitsellä yhteensä seitsemän kertaa, aluesyyttäjä Kaisa Ahla-Pyhtilä sanoi oikeudenkäynnissä.