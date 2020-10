Michelle Obama avasi sanaisen arkkunsa Donald Trumpista - nyt pesee ja kunnolla: "Jos olisit vanhempi kuten minä..."

Obama kertoo, että Yhdysvalloissa on tällä hetkellä käynnissä tragedia, joka johtuu siitä, ettei viruspandemiaa ole osattu hoitaa oikeanlaisille toimilla.

– Tällä päivämäärällä on kuollut enemmän amerikkalaisia virukseen kuin Irakin, Afganistanin, Vietnamin ja Korean sodissa yhteensä. Laske kaikki nuo rohkeat uhratut ihmiselämät yhteen ja kaksinkertaista ne. Siinä suunnilleen tämän tragedian laajuus, Obama tiivistää.

Epäonnistuminen pandemian hoidossa vain yksi esimerkki kykenemättömyydestä

On selvää, kumman leiriin Obama on asettautunut syksyn presidentinvaaleissa. Obama on julkisuudessa näkyvästi ilmaissut tukensa vastaehdokas Joe Bidenille.