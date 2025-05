Michelle Obaman mukaan oli "painajaismaista" salata medialta teini-ikäisten tyttärien juhliminen

Michelle Obama muisteli Kelly Ripan podcastissa, minkälaista oli taata hänen tyttärilleen Malialle ja Sashalle mahdollisimman normaali lapsuus heidän isänsä Barack Obaman presidenttiydestä huolimatta.

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman vaimo Michelle Obama avautui siitä, miten vaikeaa oli pitää heidän teini-ikäiset tyttärensä Malia ja Sasha poissa iltapäivälehtien otsikoista heidän isänsä presidenttikautena. Vanhemmat halusivat näin lapsilleen mahdollisimman normaalin lapsuuden.

Barack toimi presidenttinä kaksi kautta vuodesta 2009 vuoteen 2017.

Michelle kertoi tyttäriensä teiniajoista Kelly Ripalle SiriusXM:n Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa -podcastissa 29. huhtikuuta.

– Heidän piti ajaa autoa, mennä tanssiaisiin, he olivat joukkueissa, he matkustivat muihin kouluihin, heidän piti tehdä yliopistohakuja, he kävivät juhlissa, joivat juomia, kokeilivat tupakointia ja tekivät kaikkea mahdollista. Ja jokainen viikonloppu oli painajainen, koska meidän piti tehdä töitä varmistaaksemme, etteivät he tavallisina teini-ikäisinä päätyisi Page Sixiin, Michelle muisteli ja viittasi julkkis- ja viihdeuutisiin keskittyvään lehteen.

Malian ja Sashan normaalin lapsuuden takaaminen oli hankalaa myös siksi, että tyttöjen oli kuljettava kaikkialle turvamiesten kanssa. Michellen mukaan tällöin joutuu tekemään lähes tuplasti normaalia enemmän töitä sen eteen, että lasten elämä olisi mahdollisimman normaalia.

– Kuvittele, että järjestät ensimmäiset leikkitreffit tai kun lapset kutsutaan ensimmäistä kertaa leikkitreffeille. Se, että lapseni olivat kotonasi, tarkoitti sitä, että tiimin piti tulla kuulustelemaan ja tutkimaan kotisi ja kysymään, oliko sinulla huumeita ja aseita, Michelle selvensi.

Michelle halusi varmistaa, etteivät hänen tyttärensä koskaan tunne itseään julkkiksiksi. Hän ei myöskään halunnut, että hänen lapsensa ovat täynnä itseään tai ajattelevat maailman olevan heistä kiinni. Kyseessä olivat vain toimenpiteet heidän isänsä työn takia, ja tyttärien tehtävä oli elää omaa elämäänsä.

Malia oli 10-vuotias, kun hänen isänsä aloitti presidenttikautensa, ja hänen siskonsa Sasha oli vasta 7-vuotias. Molemmat ovat nyt aikuisia Malian ollessa 26-vuotias ja Sashan 23-vuotias.

Vuonna 2024 Malia debytoi punaisella matolla Sundance-elokuvafestivaaleilla, kun hänen kirjoittamansa ja ohjaamansa lyhytelokuva The Heart sai ensi-iltansa.

Sasha valmistui sosiologiksi toukokuussa 2023 ja asuu nyt Los Angelesissa.

Lähde: InStyle