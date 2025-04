Michelle Obaman veli antoi aikoinaan karun ennustuksen sille, kuinka suhteelle Barack Obaman kanssa kävisi

Michelle Obaman isoveli Craig Robinson ei aikoinaan uskonut siihen, että suhde Barack Obaman kanssa tulisi kestämään.

Yhdysvaltojen entisen presidentin Barack Obaman puolison Michelle Obaman isoveli Craig Robinson ei uskonut aikoinaan, että hänestä tulisi Barack Obaman lanko, kertoo AOL.

Michelle Obamalla, 61, ja Craig Robinsonilla, 62, on yhteinen podcast, jossa he keskustelivat asiasta huhtikuun puolivälissä julkaistussa jaksossa. Robinson muisteli, ettei ollut alkuun vaikuttunut siitä, kenet hänen pikkusiskonsa toi kotiin näytille.

– Mich alkoi tapailla Barackia, emmekä tienneet kuka tämä tyyppi on. Ajattelimme, että "Barack? Kenen nimi oikein on Barack?".

– Ajattelin itsekseni, ettei se tulisi kestämään kuin noin kuukauden, niinkuin suurin osa seurustelusuhteistasi kesti, Robinson kuittaili pikkusiskolleen.

Obama oli kuitenkin asiasta eri mieltä ja totesi hänellä olleen useitakin pitkäaikaisia poikaystäviä. Robinson muisti niin ikään sisarusten äidin vaikuttuneen siitä Barack Obaman ensi kertaa tavatessaan, että hänellä oli pituutta. Michelle Obama on 180 senttimetriä pitkä, Barack Obama puolestaan 187 senttimetriä.

Siskonsa poikaystävän tavattuaan Robinson noudatti kertomansa mukaan isänsä neuvoa siitä, että ihmisestä oppisi kuulemma paljon pelaamalla tämän kanssa koripalloa. Joten Robinson vei siskonsa uuden mielitietyn pelaamaan ja pisti merkille tästä tiettyjä asioita.

– Tietenkin meillä oli hauskaa, kun pelasimme. Opin hänestä, sen lisäksi, että hän on vasenkätinen eikä pystynyt kulkemaan yhtään oikealle, tärkeimmän asian ja se oli, että hän on joukkuepelaaja. Hän istui hyvin joukkoon. Pystyin raportoimaan sinulle, että kaikki on hyvin, ja loppu on historiaa, Robinson muisteli.

Michelle ja Barack Obama menivät naimisiin vuonna 1992. Heillä on kaksi tytärtä: 26-vuotias Malia sekä 23-vuotias Sasha.

Podcastissaan Michelle Obama paljasti myös aviopuolisonsa lopettaneen pihakoriksen pelaamisen presidenttikaudellaan, kun hän sai osuman huuleensa ja tarvitsi siihen useita tikkejä pari päivää ennen tärkeän puheen pitämistä.

Lue myös: Michelle Obama kommentoi avioerohuhuja ensimmäistä kertaa julkisuudessa