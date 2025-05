Michael Schumacherista tihkunut tieto ilahdutti entistä tallitoveria – "Toivottavasti tämä on merkki"

Michael Schumacherin entinen tallitoveri Johnny Herbert ilahtui Schumacherin voinnista tihkuneista uusista tiedoista.

Monet F1-fanit hätkähtivät huhtikuussa, kun F1-sarja julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvan Jackie Stewartin hyväntekeväisyyshuutokauppaan lähteneestä kypärästä. Kypärää koristi useita nimikirjoituksia – mukaan lukien Michael Schumacherin.

Schumacher on ollut visusti poissa julkisuudesta vuonna 2013 tapahtuneen vakavan lasketteluonnettomuuden jälkeen. Vuosien aikana Schumacherin terveydentilasta on tihkunut julkisuuteen vain hyvin vähän tietoja.

Tuore nimikirjoitus oli kuitenkin konkreettinen jälki Schumacherista, mikä ilahdutti monia F1-faneja. Vaikkakin Schumacher oli tarvinnut nimikirjoitukseen apua vaimoltaan Corinna Schumacherilta.

Myös Schumacherin entinen F1-tallitoveri Johnny Herbert ilahtui asiasta.

– Oli upea uutinen, että Michael Schumacher antoi nimikirjoituksen Jackie Stewartin kypärään. Se oli hieno hetki, Herbert iloitsee The Sunin ja Daily Mailin mukaan.

Herbert toivoo, että nimikirjoitus on merkki siitä, että Schumacherin terveydentilassa on tapahtunut edistystä.

– Me emme ole nähneet mitään näin tunteikasta vuosiin. Toivottavasti tämä on merkki. Toivottavasti Michael on parantumassa. Tämä on ollut pitkä ja kamala matka koko perheelle. Toivottavasti näemme hänet ehkä vielä F1-varikolla, Herbert toivoo.