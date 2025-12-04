Suomen Laura Lahtinen oli torstaina hyvässä vauhdissa uinnin lyhyen radan EM-kilpailuissa Puolassa.
Laura Lahtinen kauhoi Lublinissa naisten 100 metrin perhosuinnin EM-loppukilpailuun voittamalla toisen välierän ajalla 55,87.
Lahtinen oli välierien kolmanneksi nopein. Hän paransi alkuerissä Suomen ennätyksensä lukemiin 55,39 ja oli alkuerien nopein.
Myös Aliisa Soini ui 100 metrin perhosuinnin välierissä. Hän oli välierien 14:s ajalla 58,16 ja karsiutui finaalista.
Jenna Laukkanen ui naisten 200 metrin rintauinnin välierissä ajan 2.24,79. Hän jäi välierien viimeiseksi ja karsiutui, mutta oli tyytyväinen aikansa parannuttua alkuerästä.
– Otin päivän agendaksi sen, että haluan uida heille, jotka olen tämän vuoden aikana menettänyt. Sain voimaa siitä, että tiesin heidän katsovan tuolta pilven reunalta, Laukkanen avasi tunteikkaassa haastattelussa Ylellä.
Fanny Teijonsalo ui naisten 100 metrin selkäuinnin välierässä ajan 59,04 ja jäi vaille finaalipaikkaa.