Suomen Laura Lahtinen on pitänyt hyvää vauhtia uinnin lyhyen radan Euroopan mestaruuskilpailuissa Puolan Lublinissa ja edennyt naisten 100 metrin perhosuinnin välieriin.

Lahtinen paransi alkuerissä Suomen ennätyksensä lukemiin 55,39 ja oli nopein.

Myös Aliisa Soini (58,05) osallistui naisten 100 metrin perhosuinnin alkueriin ja oli 13:nneksi nopein. Myös hän eteni välieriin.

Jenna Laukkanen eteni välieriin naisten 200 metrin rintauinnissa. Hän ui ajan 2.25,56 ja oli alkuerien 15:s. Fanny Teijonsalo oli nopein suomalainen naisten 100 metrin selkäuinnin alkuerissä. Aika 59,45 oli 15:nneksi nopein ja riitti välieriin. Hilla Kortetjärvi ja Mia Pentti karsiutuivat.