Laura Lahtinen sijoittui perjantaina naisten sadan metrin perhosuinnin EM-finaalissa seitsemänneksi. Lyhyen radan EM-kultaan ui Tanskan Martine Damborg ajalla 55,52. Lahtisen finaaliaika oli 55,97. Ronny Brännkärr puolestaan rikkoi lähes 32 vuotta vanhan Suomen ennätyksen 200 metrin sekauinnissa.



Puolan Lublinin EM-kisoissa hopealle ylsi Hollannin Tessa Giele ja pronssille Ruotsin Louise Hansson.



– Oli todella tasainen erä. Vikalla piikillä olisi pitänyt pystyä pysymään rennompana, mutta jouduin aika paljon itseäni rauhoittamaan siinä, kun oli niin tasaista menoa, Lahtinen sanoi Uimaliiton tiedotteessa.



Lahtinen eteni finaaliin uimalla torstaina välierissä ajan 55,87. Alkuerissä hän ui Suomen ennätykseksi 55,39.



– Olen tyytyväinen tietysti näihin uinteihin, mutta jos uinnit olisivat menneet toisinpäin, olisin voittanut, Lahtinen sanoi viitaten alkueräaikaansa.



Brännkärr eteni miesten 200 metrin sekauinnissa lauantain EM-finaaliin oltuaan välierien seitsemäs.



Välierissä Brännkärr ui ajan 1.54,55 ja paransi Jani Sievisen lähes 32 vuotta vanhaa Suomen ennätystä.