UPM lopetti paperikoneen käytön Kaukaalla. Sulkemisen myötä päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotantokapasiteetti vähenee 300 000 tonnia vuosittain.
UPM tiedotti lokakuussa lopettavansa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon Kaukaan tehtaalla.
Tuotanto keskitetään Suomessa lähinnä UPM Rauman tehtaalle, yhtiö tiedotti muutosneuvottelujen päätteeksi.
– Kaukaan viimeinen Tambuuri on sitten ajettu. Suomalaisen metsäteollisuuden uusiutuminen on tehtaiden sammuttamista. Taas kerran surullinen päivä, Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala sanoo viestipalvelu X:ssä.
Vanhalan viesti sai monet kommentoimaan närkästyneenä.
– Siitäpä sitten peilin eteen, Petri. Montako Kaukaan tehtaan toimintaedellytyksiä parantavaa esitystä olette vuosien saatossa tehneet, kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti kysyi.
– Olisko lakon paikka, muutama kone käy vielä, nimimerkki Tanjushka kommentoi.
220 ihmisen töiden päättyvän.
UPM:n sellun, sahatavaran ja biopolttoaineiden tuotanto sekä tutkimus- ja kehitystoiminta UPM Kaukaan tehtaalla jatkuvat ennallaan.