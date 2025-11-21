Metsästäjä sai osuman ylävartaloon.
Metsästäjät olivat luvallisessa hirvenmetsästyksessä, kun ampuminen tapahtui. Metsästäjä ampui luvallisella metsästysaseella hirveä, mutta laukaus osui toiseen saman metsästysseurueen jäseneen.
Ylävartaloon osuman saanut metsästäjä toimitettiin sairaalaan. Loukkaantuneella metsästäjällä ei ole hengenvaaraa.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua.
Asiaa tutkitaan kahtena metsästysrikoksena, vammantuottamuksena sekä vaaran aiheuttamisena.
Poliisi epäilee kaikkiaan kahta metsästäjää metsästysrikoksesta.