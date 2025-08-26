Ampumahiihtäjä Arttu Heikkiselle luetaan tänään tuomio

Ampumahiihtäjä Arttu Heikkiselle annetaan tänään Kainuun käräjäoikeudessa tuomio tapauksessa, jossa hänen metsästyskaverinsa menetti näkönsä toisesta silmästään.

Heikkinen ampui viime syyskuussa Hyrynsalmella metsästysretkellä lintua, mutta osui metsästyskaveriinsa. Hän sai syytteet törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta. Syyttäjä vaatii Heikkiselle rangaistukseksi 80:tä päiväsakkoa.

Heikkinen oli metsällä kolmen miehen porukassa.

21-vuotias Heikkinen on yksi Suomen lupaavimmista ampumahiihtäjistä. Hän edusti Suomea ampumahiihdon MM-kilpailuissa viime kaudella.

Kiistää huolimattomuuden

Heikkisen mukaan hän ei toiminut huolimattomasti, vaan kyseessä oli tapaturma. Hänen mukaansa metsästyskaveri oli ampumishetkellä puiden takana näkymättömissä ja oli poikennut sovitulta reitiltä.

Vammoja saanut metsästyskaveri vaatii Heikkiseltä vahingonkorvauksia yhteensä 23 500 euroa.

Heikkinen julkaisi Instagramissa aiemmin elokuussa päivityksen, jossa hän totesi, että syytteet on luettu ja kiistetty Kainuun käräjäoikeudessa.

– Kulunut vuosi on ollut henkisesti äärimmäisen raskas itselleni ja läheisilleni, Heikkinen kirjoitti.

Ampumahiihtoliitto aikoo käsitellä Heikkisen tapauksen, vaikka kyse on vapaa-ajan tapahtumasta. Liitto on ilmoittanut Heikkisen tapauksesta myös Kansainväliselle ampumahiihtoliitolle.

