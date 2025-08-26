Näin käy ampumahiihtäjä Arttu Heikkisen jatkolle maajoukkueessa

26.08.2025

MTV URHEILU – STT

Törkeästä vammantuottamuksesta ja metsästysrikoksesta sakkorangaistuksen saanut ampumahiihtäjä Arttu Heikkinen voi toistaiseksi jatkaa maajoukkuetoiminnassa, päätti Ampumahiihtoliiton hallitus.

Heikkisen tuomitsi sakkorangaistukseen Kainuun käräjäoikeus. Tuomion mukaan Heikkinen ampui viime syyskuussa vahingossa metsästyskaveriaan haulikolla. Hauleja osui miehen silmään, pään alueelle ja ylävartaloon.

Heikkinen tuomittiin 70 päiväsakkoon, mikä hänen tuloillaan on 420 euroa. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhrille tuhansien eurojen korvaukset.

