Metsä Groupille ennätystulos

Pääjohtaja Ilkka Hämälä totesi, että sodan ja Kiinan tiukkojen koronarajoitusten hallitsemasta toimintaympäristöstä huolimatta kysyntätilanne on yhtiön päätuoteryhmissä ja markkina-alueilla säilynyt vahvana.

Kartonki korvaa muovia

Metsä Board selvittää parhaillaan mahdollisuuksia kasvattaa taivekartongin valmistuskapasiteettia joko Suomessa tai Ruotsissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Yhtiön Ruotsissa Husumissa sijaitsevan soodakattilan ja turbiinilaitoksen käyttöönotto on taas lykkääntynyt vuoden loppuun, koska asennustyöt ovat resurssipulan takia viivästyneet.

– Korkean inflaation negatiiviset vaikutukset kuluttajien ostovoimaan ja siten kuluttajatuotteiden kysyntään ovat väistämättömiä. Viimeaikaisissa keskusteluissamme asiakkaidemme kanssa katse on kuitenkin ollut jo vuodessa 2023 ja kartongin saatavuuden turvaamisessa, Joukio ennakoi tiedotteessa

Kustannukset nousevat

Pehmopaperia valmistavan tytäryhtiö Metsä Tissuen liiketoimintaympäristö on tällä hetkellä epävakaa, sillä energiakustannukset nousevat nopeasti ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita. Yhtiö keskeytti tuotantonsa Saksan ja Slovakian tehtailla yhdeksi päiväksi heinäkuussa erittäin korkeiden energiakustannusten takia. Yhtiö jatkaa hinnankorotuksia ja lisäveloituksia vastatakseen kustannusten nousuun.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on myös kohdannut kustannusten nousun. Tuotanto on määrä aloittaa vuoden kuluttua, mutta kustannusinflaatio on nostanut hankkeen alkuperäistä kustannusarviota noin 15–20 prosenttia, Hämälä toteaa.