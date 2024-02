Sää kurittanut liikennettä: Lukuisia ulosajoja, suistumisia ja risteyskolareita

Huono keli mahdollisesti vähentänyt lomaliikennettä

Kolattu sanoo, että he eivät ole havainneet erityisiä ruuhkia, jotka olisivat mahdollisesti aiheutuneet hiihtolomaliikenteestä. Hänen mukaansa on mahdollista, että huono ajokeli on vähentänyt lomaliikennettä. Hiihtolomaliikenteen määrää on kuitenkin vaikea arvioida ja erottaa sitä muusta liikenteestä, hän sanoo.