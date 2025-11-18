Meteorologi Jenna Salminen sai lähetyksessä vierelleen todellisen säälegendan.

Takavuosien tv-meteorologi Juha Föhr teki tiistaina yllätyspaluun sääkarttojen äärelle MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Varsinaisena meteorologina illan säälähetyksissä toimii Jenna Salminen, mutta Föhr, Salminen ja juontaja Ripsa Koskinen-Papunen kokoontuivat sääkarttojen eteen iltakuudelta nähdyn säälähetyksen jälkeen.

– Puitteet ovat ihan eri. Silloin, kun minä aloitin, niin magneetilla kiinnitettiin pienempään Suomen karttaan pilvi- ja aurinkosymboleja, Föhr totesi MTV:n uutisstudion muhkeiden näyttöjen äärellä.

Aivan sattumalta Föhr ei sääkarttojen eteen päätynyt, vaan hän on myös Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa tiistaina.

Pitkä ura tv-meteorologina

Föhr, 67, oli tuttu näky Yleisradion pääuutisten säälähetyksissä 1980- ja 90-luvuilla. Vuodesta 1999 hän toimi Forecan meteorologina ennen hiljattaista eläkkeelle jäämistään.