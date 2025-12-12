Mestiksen ja Suomi-sarjan välillä pelataan tällä kaudella karsinnat, mutta sen jälkeisellä sesongilla Suomi-sarjasta ei ole nousumahdollisuutta, Jääkiekkoliitto päätti.
Tämän kauden Mestiksen pelaamiseen ei tehdä muutoksia, Suomen Jääkiekkoliiton liittohallitus vahvistaa. Suomi-sarjan ja Mestiksen väliset karsinnat pelataan keväällä suunnitellusti.
Nykyisellään Mestiksessä on 10 seuraa. Ensi kaudella sarja pelataan 8–10 joukkueella. Tarkka määrä riippuu SM-liigapaikkaa hakevien seurojen määrästä ja niiden lisenssikelpoisuudesta.
Sapluuna muuttuu tuossa kohtaa. Alempaa tie ylös sulkeutuu.
– Suomi-sarjasta ei nosteta uusia joukkueita. Päätöksellä halutaan varmistaa, että kaikki Mestis-seurat saavat parhaan mahdollisen tuen valmistautuessaan kohti Jääkiekon SM-Liiga Oy:n järjestämää sarjaa kaudella 2027–28, Jääkiekkoliitto kertoo tiedotteessaan.
Suomi-sarjan kauden 2026–27 pelaamistapa päätetään alkuvuodesta 2026.
Jääkiekkoliiton ylin sarja jatkossakin Mestiksen nimellä
Jääkiekkoliiton ylin sarja jatkaa Mestiksen nimellä kaudella 2027–28, liittohallitus päätti myös. Sarjaan tulee 8–10 joukkuetta Suomi-sarjasta kauden 2026–27 päätteeksi. Mestis pelataan näin 10–12 joukkueen sarjana kaudella 2027–28.
– Päätöksen taustalla on luoda seuroille mahdollisimman kilpailullinen ympäristö, jossa ne voivat tavoitella nousua Jääkiekon SM-Liiga Oy:n järjestämään sarjaan. Lopullinen nousutapa määritellään myöhemmin, mutta tavoitteena on mahdollistaa suora nousu ja putoaminen sarjojen välillä, Jääkiekkoliitto selvittää.
SM-liigan alla kuuluu kaudesta 2027–28 lähtien kaksi tasoa. Ylemmässä sarjassa pelaa 14 ja alemmassa 10 joukkuetta.
Jokerit ollaan ottamassa ensi kaudeksi SM-liigaan viime sesongin Mestis-mestarina, minkä lisäksi tämän kauden Mestis-mestarilla on mahdollisuus päästä pääsarjaan. Jos Jokerit voittaa jälleen Mestiksen mestaruuden, liigalisenssiä voi hakea toinen tämän kauden Mestis-finalisti.