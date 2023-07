Messukeskus-mittaan paisunut 30-vuotias Ropecon keräsi kokoon tuhansia roolipelaajia – "Nykyään on hyväksytympää olla rehellisesti nörtti"

Ropecon mainostaa itseään Euroopan suurimpana vapaaehtoisvoimin järjestettävänä roolipelitapahtumana. Tapahtuman pääjärjestäjä Antti Pollari kertoi MTV Uutiset Livelle, että tapahtumaa on järjestetty jo 90-luvulta asti.

– Meillä on 30. tapahtuma tänä vuonna. Tänään (lauantaina) sisälle on tullut noin 5 900 kävijää, mikä on viime vuoden kokonaismäärä. Jännityksellä odotan, kuinka suureksi kävijämäärä kasvaa tänä vuonna, Pollari sanoo.