Camilla, 25, striimaa nettiin räiskintäpeliä: Lähetyksissä naljaillaan hyväntuulisesti – toisinaan ilkutaan, että nainen kuuluu keittiöön

Camilla Elglund, 25, ei ole tyypillinen videopelien pelaaja ainakaan viime kesänä julkaistun väitöskirjan perusteella.

Hän on nainen, joka striimaa eli lähettää suoraa lähetystä verkkoon pelaamisestaan. Useimmiten hän pelaa Apex Legends -räiskintäpeliä.

– Ihan kavereiden kannustuksesta se lähti. Pelasin peliä, jota kaverit halusivat päästä seuraamaan, mitä pelissä oikein tapahtuu. Lähdin kokeilemaan, innostuin ja aloin tekemään enemmän. Siitä se lähti kunnon harrastukseksi, pelinimellä "Ceemillaa" tunnettava Elglund kertoo striimaamisen aloittamisesta.

Turun yliopistossa viime kesänä julkaistun väitöskirjan mukaan naisten pelikulttuuriselle toimijuudelle on asetettu selkeitä sukupuolirajoja, joiden ylittäminen on vaikeaa.

Tämän vuoksi naisten pelaaminen usein rajoittuu pieneen piiriin, ja naiset ovat useammin pelikulttuurin kuluttajia kuin sen tuottajia, eivätkä siten esimerkiksi striimaa niin usein pelejään.

Elglundin striimauskokemukset ovat pääasiassa positiivisia.

– Se on sairaan siistiä. On ihanaa huomata, millainen yhteisö siellä on. Heti kun laitan liven päälle, tutut vakionimimerkit tulevat moikkaamaan. Siellä on hyvät, tutut vitsit ja läpät. Siellä uskalletaan hyväntuulisesti vittuilla molemmin puolin ja on hyvä meininki, Elglund kertoo.

Perusgeneerisiä nainen kuuluu keittiöön -kommentteja

Samaisessa väitöksessä tehtyjen kyselyjen ja haastattelujen perusteella selvisi, että naiset kohtaavat peleissä yhä sukupuoliperustaista häirintää. Tutkimuksessa haastateltiin 20 henkilöä ja kyselyyn vastasi 737 henkilöä.

Elglund sanoo, ettei hän varsinaisesti ole kokenut häirintää itse peleissä. Sen sijaan juuri sisällöntuotannon puolella, eli esimerkiksi striimaamisessa, hän on kohdannut asiatonta käytöstä.

– Yleensä perusgeneerisiä "nainen kuuluu keittiöön" -kommentteja. Tai kun ulkomuotoni on mikä on ja hieman ylipainoakin on päässyt kertymään, niin tulee kommentteja, että pitäisikö mieluummin lähteä ulos liikkumaan kuin istua tietokoneella, Elglund kertoo.

Korkea kynnys lähteä mukaan toimintaan

Naisten ja sukupuolivähemmistöjen asema on esillä Assembly-pelitapahtumassa, joka on parhaillaan käynnissä Helsingin Messukeskuksessa.

Asiaa pitää näkyvillä muun muassa Female Gaming Finland -yhdistys, joka edistää naisten ja sukupuolivähemmistöjen asemaa pelimaailmassa.

Yhdistyksen hallituksessa toimiva Katja "Xineef" Huttunen sanoo heti ensimmäisenä, että asiat ovat jo menneet paljon parempaan suuntaan.

– Mutta monella on todella huonoja kokemuksia. Valtaosa pelaajista on edelleen miehiä ja moni on joutunut kuuntelemaan huutelua. Siinä on edelleen todella iso kynnys, että lähtee mukaan tällaiseen livetoimintaan, Huttunen kertoo.

– Olemme sitä mieltä, että pelaaminen kuuluu kaikille: on ikä, sukupuoli tai pelaamistaito mikä tahansa. Pelaaminen on ihana harrastus ja me haluamme taata, että kaikki pääsevät mukaan siihen.

Huttunen korostaa, että kaikki netissä toimivat kohtaavat jonkinlaista epäasiallista käytöstä, esimerkiksi "kettuilua". Naisiin kohdistuva kiusaaminen on kuitenkin hänen mukaansa erilaista, sillä kiusaamisessa mennään henkilökohtaisuuksiin, uhkaillaan tai levitetään seksuaalista sisältöä, jota vastapuoli ei halua nähdä.

"Valtaosa miehistä ei ole häirikköjä"

Osaltaan ratkaisua ongelmaan ja myös yleisemmin peleissä käyttäytymiseen tarjoaa School of Gaming -yritys.

Yritys tarjoaa nuorilla ja lapsille pelikasvatuspalveluita.

– Itse kun olen kasvanut ja harrastanut internetissä, se on ollut melkoinen villi länsi, mutta nyt se on muuttumassa. Verkossa oleminen on paljon ohjatumpaa ja School of Gaming on siinä osallisena, kertoo yrityksessä toimiva Jaakko "Kosmoosi" Hiltunen.

Hiltunen muistuttaa, että valtaosa miehistäkin osaa kuitenkin käyttäytyä myös verkossa.

– Valtaosa häiriköistä on miehiä, mutta valtaosa miehistä ei ole häirikköjä.

Tärkein muutos pelimaailmassa olisikin Hiltusen mielestä asenteiden puolella.