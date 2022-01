Merkittävä muutos: Tartuntatautipäivärahaa voi pian saada ilman eristyspäätöstä – lääkärinlausunto riittää, esittää STM

Tähän asti tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytyksenä on ollut tartuntatautilain mukaisesti todettu karanteeni- tai eristyspäätös, jonka voi tehdä vain tartuntatautilääkäri.

– Nyt myöntämisen edellytyksiä on tarkoitus lieventää väliaikaisesti niin, että karanteeni tai eristys ei olisi tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytys. Tartuntatautipäivärahaa voitaisiin myöntää lääkärin toteaman koronatartunnan ja lääkärinlausunnon perusteella.

Sekä työntekijän että työnantajan kannalta tartuntatautipäiväraha on edullisempi vaihtoehto kuin sairauspäiväraha.

Ilman tartuntatautipäivärahaa työntekijän poissaolo koituu työnantajan maksettavaksi ensimmäisten sairauslomapäivien ajalta. Työntekijän kannalta tartuntatautipäiväraha on edullisempi vaihtoehto, sillä tartuntatautipäivärahan suuruus on 100 prosenttia ja sairauspäivärahan suuruun on noin 70 prosenttia tuloista.