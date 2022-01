Tartuntatautipäivärahaa ilman karanteenia ja eristystä: Ministeri lupaa ratkaisua lähiviikkoina

Tarkkaa arviota aikataulusta Sarkkinen ei vielä pysty antamaan, mutta valmistelu ja selvittelyt on sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) aloitettu ja keskustelut työmarkkinajärjestöjen kanssa käyty.

– Tässä on vielä juridisia kysymyksiä ja rajanvetokysymyksiä, joita pitää ratkoa. Myös poliittisten ryhmien väliset keskustelut ovat vielä edessä, Sarkkinen sanoo STT:lle.

– Siihen haetaan ikään kuin laajennus tai varaventtiili tässä tilanteessa, kun meillä on niin paljon tautitapauksia, että tartuntatautilääkärit eivät enää pysty tekemään päätöksiä.

Sarkkisen mukaan myös tartuntatautipäivärahan hakuajan pidentäminen nykyisestä kahdesta kuukaudesta on ollut keskusteluissa.

– Tässä on ikään kuin kaksi raidetta, joilla tätä nykytilannetta helpotettaisiin ja niitä nyt tutkitaan.

Muutokset täsmentävät poissaolo-oikeutta

– Yritämme löytää muita myöntämisen edellytyksiä päivärahalle kuin karanteeni tai eristys. Tässä on kiire, koska tilanne on juuri nyt käsillä, mutta lainsäädännöllisesti tämä on suhteellisen vaikea asia, kertoo johtaja Liisa Siika-aho STM:stä.