Merkittävä huomio MM-kisasensaatio Marokosta – tämä fakta pelaajien taustoista saattaa yllättää: "Sen takia se ei ole sattumaa"

– 14 Marokon pelaajaa on syntynyt Euroopassa ja suurin osa heistä on käynyt siellä akatemiapolut läpi. He ovat kasvaneet eurooppalaiseen jalkapalloiluun, ja sen takia se ei ole sattumaa, että heillä on tällä hetkellä oma kultainen sukupolvensa, Kallström luotaa.