Mepeillä synkkä tilannekuva Ukrainan turvatakuiden valmistelusta – "Tärkeysjärjestyksen pitäisi olla vähän toisenlainen"

Suomalaismeppien mielestä Euroopan huomio on turvatakuuvalmistelussa harhautunut vääriin asioihin.

Niin sanottu halukkaiden koalitio on viime viikkoina kiihdyttänyt työtä Ukrainalle annettavien turvatakuiden valmistelussa. Euroopan maat valmistelevat takuita tilanteeseen, jossa Venäjän ja Ukrainan välille on saatu tulitauko tai rauhansopimus.

MTV Uutisten Strasbourgissa haastattelemat Euroopan parlamentin jäsenet pitävät turvatakuuvalmistelua sinänsä hyvänä asiana, mutta pelkäävät sen vievän huomion pois akuutisti tärkeämmistä kysymyksistä.

– On ihan turha puhua turvatakuista ennen kuin Vladimir Putin on pakotettu rauhaan. Ensin pitäisi miettiä, miten pistämme Venäjälle sellaiset sanktiot ja tuetaan Ukrainaa niin, että Putinin on pakko lähteä etsimään tietä rauhaan, Pekka Toveri (kok.) sanoo.

– Asioiden tärkeysjärjestyksen pitäisi olla vähän toisenlainen.

Puolustusvoimien pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö katsoo, että tällä hetkellä Venäjän presidentti Putin vain pelaa neuvotteluissa aikaa. Toveri ei myöskään olisi yllättynyt, jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kohta jättäisi neuvottelut sikseen.

Euroopan estettävä “häpeärauha”

Myös Ville Niinistö (vihr.) liputtaa vahvempien Venäjä-pakotteiden sekä taloudellisen ja sotilaallisen Ukraina-tuen puolesta.

Hän penää Euroopan mailta etenkin Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamista sekä Venäjän energiatuonnin lopettamista.

– On varmistettava, että Ukrainan yli ei kävellä eikä Donald Trump pakota sitä jonkinlaiseen häpeärauhaan. Se olisi Venäjän sotapolitiikalle vain alku eikä sen loppu, Niinistö sanoo.

Ville Niinistö toimii parlamentin Venäjä-valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on myös pääneuvottelija lakiesityksessä, joka pyrkii kieltämään kaasun tuonnin EU-alueelle Venäjältä.© European Union 2025

Niinistön mukaan tilannekuva ei vieläkään ole Euroopan maissa täysin yhtenäinen.

– Mitä lähempänä Venäjän rajaa ollaan, sitä korkeampaa tahtokin on. Mitä kauemmas mennään, niin tahto on yhä vähän vajavaista.

Eurooppa toimii liian hitaasti

Vasemmistoliiton Merja Kyllösen mielestä Euroopan maiden pitäisi jopa harkita Ukrainan ilmatilan sulkemista, varsinkin ydinlaitosten osalta.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopan maat käyttäisivät omaa ilmapuolustustaan ja hävittäjiään ampuakseen alas Venäjän ohjuksia Ukrainan ilmatilassa.

– Se tilannekuva, mikä itselläni tällä hetkellä Ukrainan sodasta on, on sellainen, että EU:lta olisi vaadittu vahvempia toimia jo eilen, Kyllönen sanoo.

Hänen mielestään Euroopan johtajat ovat sinänsä ottaneet askelia oikeaan suuntaan Ukrainan vahvemmassa tukemisessa, mutta kiireellisyys ei ole vastannut taistelukentän tilannetta.

– Yhdysvaltojen vetäytyminen Ukrainan tukemisesta vaikuttaa taustalla vielä paljon isommin kuin Euroopassa tällä hetkellä ehkä tunnistetaankaan.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen haluaisi Euroopan maiden osallistuvan Venäjän ohjusten torjumiseen Ukrainan ilmatilassa.© European Union 2025