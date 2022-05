EU-maat ruokkivat Putinin sotakassaa miljardilla päivässä – hirmusummia näyttävä laskuri saa europarlamentin jäsenen Sirpa Pietikäisen vakavaksi

Vaikka Eurooppa on ollut Venäjän hyökkäyssodan aikana yhtenäinen ja harvinaisen yksimielinen toimenpiteistä, pakotteista ja Ukrainan auttamisesta, on isoja kysymyksiä, jotka tulee ratkoa.

Yksi niistä on Euroopan energiariippuvuus Venäjästä . MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Pietikäisen erikoishaastattelun aikana suurella ruudulla näytettiin laskuri, joka laskee, kuinka paljon euroja Euroopan unionista on virrannut Venäjälle fossiilisia polttoaineita vastaan hyökkäyssodan aikana.

Hänen mukaansa tällä hetkellä näyttää, että koska venäläisestä energiasta luopuminen on osittain koettu hankalaksi, se on viesti Venäjälle siitä, ettei Euroopan unioni olekaan niin valmis toimimaan kuin antaa puheissaan ymmärtää.

– En missään nimessä haluaisi lähettää sitä viestiä. Minä haluaisin sen vahvan viestin, että me Euroopassa ymmärrämme tilanteen, pidämme huolta Euroopan kansalaisista, ja teemme kaiken – what ever it takes – rauhanomaisin keinoin tämän tilanteen lopettamiseksi.