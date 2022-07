Menestysohjaaja Taika Waititi MTV Uutisten haastattelussa – kuvailee huumoriaan erääksi eläimeksi: "Pistää sinua silmien väliin"

Uuden Marvel-elokuvan , Thor: Love and Thunderin, ohjaaja Taika Waititi kuvaili elokuvaa MTV Uutisille kolmella sanalla: taika, hauska ja tunteellinen.

– Kuvaaminen kesti 90 päivää. Ja se oli liian vähän. Olisimme tarvinneet luultavasti 120 päivää. Se on kuin maraton, mutta et vain liiku, Waititi kuvaili elokuvan tekemistä.

– Joskus kaikki eivät tajua vitsejäni. Tätä tapahtuu usein. Mutta minä vain jatkan reaktioista huolimatta. Minulla on joskus vähän epäkypsä huumorintaju. Kuvailisin huumorintajuani skorpioniksi, joka piileskelee kukassa. Kaunis kukka, joka tuoksuu ihanalta, ja juuri, kun haistat sitä, tuleekin vitsi, joka pistää sinua silmien väliin, Waititi kertoi huumorintajustaan.

– Suomi on ylhäällä ja siellä on saamelaisia, jotka ovat upeita. Tiedän myös sanan taika, joka on nimeni, ja tarkoittaa ”magic”, Waititi kertoi.