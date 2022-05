Benedict Cumberbatch seikkailee jälleen Doctor Strangena – brittitähti hehkuttaa Suomea MTV:n haastattelussa

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) vie Marvelin luoman kuvitteellisen, muun muassa elokuvista ja tv-sarjoista koostuvan maailmankaikkeuden nimensä mukaisesti entistä väkevämmin multiversumin pyörteisiin.

Benedict Cumberbatchin esittämä nimihahmo Doctor Strange on seikkaillut vaihtoehtoisissa todellisuuksissa ennenkin, viimeksi Spider-Man-elokuvassa No Way Home (2021).

Aiheuttaako multiversumi ikinä päänsärkyä näyttelijöille?

– Kyllä ja ei. Elokuvassa on useita loogisialuuppeja ja hetkiä, joissa ei voitu tehdä yhtä, koska se tarkoittaisi toisessa universumissa toista ja niin edelleen. Siitä tulee tiettyjä rajoitteita tekemiseen, mutta myös tietty määrä vapautta, Cumberbatch kertoo etähaastattelussa.

– Se on vain kuin uusi kierros asioita, joka voi ajoittain aiheuttaa päänrapsutusta.

"En ymmärtänyt puolta elokuvasta"

Elizabeth Olsen ymmärsi multiversumin konseptin, mutta hänellä oli vaikeuksia multiversumin sääntöjen ymmärtämisessä.

– En ymmärtänyt edes puolta elokuvasta kun kuvasimme sitä. Minulle oli pakko selittää asioita paljon, koska en tajunnut oikein mitä elokuvassa on meneillään, Olsen sanoo.

– Rakastan silti multiversumi-ideaa. Se antaa mahdollisuudet sellaiseen tarinankerrontaan, jossa voidaan palata takaisin elämässä suuntaa antaneisiin tehtyihin valintoihin ja päätöksiin. On jännittävä nähdä, mitä kaikkea tämä tuo Marvel-universumiin.

Benedict Cumberbatch pitää yhtenä roolihahmonsa parhaana puolena sen monimutkaisuutta.

– On nautinnollista venyttää hahmoa tähän uuteen multiversumivaiheeseen, sillä tällä hetkellä Doctor Strange on pitkälti avainhahmo kaikessa. Hahmostani löytyy uusia kerroksia kivasti. Luulen, että Doctor Strangessa on hahmona vielä runsaasti kehittymisen varaa.

Elizabeth Olsenin roolihahmossa Wanda Maximoffissa on näyttelijän mielestä parasta se, että hän on erittäin itsenäinen ajattelija.

– En usko, että hän on koskaan yrittänyt miellyttää ihmisiä, joten arvostan kovasti sitä, että Wandalla on omat, vahvat mielipiteensä, vaikka ne osoittautuisivatkin ehkä moraalisesti häilyviksi. Ehkä hahmoani on johdettu harhaan, mutta hän silti siihen mihin uskoo ja myös hyväksyy sen, että hän voi oppia, että on olemassa jotain muutakin kuin se, mihin hän uskoo.

– Wanda on erittäin itsepäinen. Niin olen minäkin, Olsen nauraa.

Doctor Strange in the Multiverse of Madnessin on ohjannut Sam Raimi. Raimin tunnetuimpia töitä ovat kauhuklassikko Evil Dead (1981) sekä kolme Tobey Maguiren tähdittämää Spider-Man-elokuvaa vuosilta 2002, 2004 ja 2007.

– Oli mahtavaa työskennellä Sam Raimin kanssa. Olen ollut hänen elokuviensa suuri fani Evil Deadista Spider-Man-trilogiaan asti. Olemme onnekkaita saadessamme hänet takaisin Marvel-elokuvien ohjaajaksi 20 vuotta ensimmäisen Spider-Manin jälkeen, hehkuttaa kirjastonhoitaja Wongia näyttelevä Benedict Wong.

– Nyt kun on kaikki nykyajan tekninen kapasiteetti käytössä, hän pääsi kertomaan Doctor Strangen tarinan juuri oikeaan aikaan. Raimi on upea tekijä.

Cumberbatch pitää Raimia hauskana miehenä.

– Ennen kohtauksen kuvaamista hän saattaa näytellä sen itse läpi näyttääkseen, millainen kohtauksesta pitäisi tulla. Hän on melko "old school" ja mahtava.

"Suomi on opettanut minua hyvin"

Suomi ei ole tuntematon maa Doctor Strange in the Multiverse of Madness -elokuvan pääosanäyttelijälle. Parhaan miespääosan Oscar-ehdokkuuden roolistaan Jane Campionin ohjaamassa elokuvassa The Power of the Dog (2021) saavuttanut Benedict Cumberbatch kävi talvella 2014 ajamassa suomalaisten rallikuljettajien opastuksella järven jäällä Hämeenlinnassa.

– Olen käynyt Suomessa! Tein kuvaussession ja haastattelun Jaguar-automerkille. Kävin ajamassa jäällä, mikä oli mieletöntä, Cumberbatch intoilee.

– Erikoista kyllä, samana talvena ajoin Skotlantiin ylämaan läpi. Minulle sanottiin, että minun pitää kääntyä takaisin, koska tie on jäässä. Totesin vain, että minulla on homma hallussa. Suomi on opettanut minua hyvin. Pääsimme perille hengissä, joten opin siellä ainakin jotakin.

Heinäkuussa 46 vuotta täyttävä Cumberbatch viipyi Suomessa muutaman yön.

– Kaunis maa. En malta odottaa, että näen vielä joskus lisää.