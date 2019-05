Menestyskirjailija Camilla Läckberg ystävystyi ex-miehensä ensimmäisen vaimon kanssa: "Olemme kuin siskokset"

Tapaamme luksushotelli Kämpissä Helsingissä. Tyylikkäästi meikattu ja kammattu menestyskirjailija on 17 päivän kirjakiertueella.

Ruotsiin jäivät aviomies, menestynyt vapaaottelija, 27-vuotias Simon Sköld sekä yhteensä neljä lasta. Heistä nuorin, 3-vuotias Polly, on Läckbergin ja Sköldin yhteinen.

Mutta palataan perheeseen myöhemmin. Uutuuskirja Kultahäkki on syy, miksi Läckberg vierailee Helsingissä.

"Fayessa on paljon minua"



Fjällbacka-romaanit ovat monelle suomalaiselle tuttuja, mutta uutuusromaanin päähenkilö on uusi tuttavuus Faye. Hän pistää kirjan sivuilla tuulemaan. Kultahäkin teemana ovat petos, kosto ja naisten oikeudet.

– Minua huvittaa se, että luodessani Erican 15 vuotta sitten, hän oli hyvin samanlainen kuin minä. Luulen, että nyt 15 vuotta myöhemmin olen enemmän Faye kuin Erica. Fayessa on paljon minua.

Camilla Läckberg on aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Siellä on mukavia perhekuvia, mutta myös kantaa ottavia päivityksiä.

– On oikeastaan hassua, ettei minulla ole ollut sosiaalisessa mediassa muuta agendaa kuin olla lukijoiden tavoitettavissa. Kaikki alkoi blogista 15 vuotta sitten, jolloin minusta tuli kirjailija. Blogini tarkoituksena oli vähentää dramatiikkaa siitä, mitä on olla kirjailija.

– Mutta tilanne on muuttunut samalla, kun olen itse muuttunut. Tapanani on sanoa, että olen aikuistunut vasta nyt. Tämä näkyy mielipiteissäni sosiaalisessa mediassa. Tiedän, kuka olen ja mitä edustan.

Camilla Läckberg on ottanut somessa selkeästi kantaa esimerkiksi naisten puolesta. Näin kävi esimerkiksi Ruotsin akatemian häirintäkohun aikana.

– Olen yhä vahvemmin sitä mieltä, että julkisuuden henkilöllä on vastuunsa. Omaa ääntään tulee hyödyntää parhaalla tavalla.

"Nelikymppisenä on fantastista"



– Olen aina rakastanut ikääntymistä. Oli ihanaa täyttää 30 vuotta ja oli ihanaa täyttää 40 vuotta. Nelikymppisenä on fantastista.

Ruotsin suosituimman kirjailijan mielestä ikääntyminen on mukavaa, sillä ikä tuo itsevarmuutta.

– Neljäkymmenen jälkeen olen sinut itseni kanssa. Tiedän, ketkä rakastavat minua ja keitä itse rakastan. Luotan itseeni. En välitä enää pätkääkään ja se on ihanaa, Läckberg hymyilee.

"Lukiessa et ole koskaan yksin"



Menestyskirjailija on bisnesnainen ja sijoittaja ja neljän lapsen äiti.

– Kyse ei ole siitä, että olen julkisuudessa. He näkevät, kuinka paljon teen töitä ja kuinka lukijat ympäri maailmaa arvostavat sitä.

– Sanoin hänelle, että kirjojen rakastamisessa parasta on se, että ei ole enää koskaan yksin. Et koskaan, sillä voit aina halutessasi olla tärkeiden kirjojen ja henkilöiden kanssa.

Ex-miehen ex-vaimo ystävänä



Camilla Läckbergin perhekuviot eivät ole ne tavanomaisimmat. Kirjailija on naimisissa kolmatta kertaa ja uusi mies on alle kolmekymppinen. Tämän lisäksi ex-miehen ensimmäinen vaimo on hänen hyvä ystävänsä.