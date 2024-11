Anton Lundell ja Aleksander Barkov hehkuttavat Floridan täydellistä viikkoa – Tampereelta mukaan kullanarvoiset tuliaiset: "Tulee kantamaan vaikeina hetkinä"

Floridan kuluneet kaksi viikkoa ovat olleet kiireiset. Joukkue vietti ensin vieraskiertueen New Yorkissa, minkä jälkeen se suuntasi Atlantin toiselle puolelle Suomeen.

– Alkuviikko nautittiin ja otettiin rennosti, kun oli vapaa-aikaa. Sitten kun pelattiin, pelattiin sillä intensiteetillä, jolla ollaan koko kausi pelattu ja tullaan pelaamaan. Pelataan kovaa silloin kuin on aika ja muuten otetaan rennosti, Luostarinen kommentoi.

Täyden pistepotin lisäksi Floridan matkaan lähtee paljon arvokkaita kokemuksia. Lundell uskoo, että Suomen yhteiset kokemukset hioivat joukkuetta entistä tiiviimmäksi, mistä on suurta hyötyä pitkällä runkosarjakaudella.

– Meillä on ollut pitkä reissu takana. Ensin oltiin viikko New Yorkissa ja nyt tultiin tänne. Se yhdessä oleminen joukkueena. Me saunoimme ja teimme paljon aktiviteetteja kimpassa. Mielestäni huokuu vielä parempi joukkuehenki tämän reissun jälkeen, mikä varmasti tulee kantamaan vaikeina hetkinä, kun pystymme luottamaan toisiimme ja turvautumaan siihen. Ylipäätään kokemukset, joita olemme saaneet, vahvistavat paljon joukkuetta, Lundell sanoo.