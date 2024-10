Aleksander Barkovin Florida teki merkittävän peliliikkeen

– Paul on johtanut seuran ennennäkemättömään menestykseen suhteellisen lyhyen pestinsä aikana Etelä-Floridassa. Hän on loistava kommunikoija ja johtaja joukkueemme henkilöstölle ja pelaajille, ja hänellä on lajiimme innokas ja strateginen mieli, Panthersin jääkiekkojohtaja Bill Zito sanoi seuran verkkosivuilla.

Maurice on toiminut päävalmentajana NHL:ssä 1 856 runkosarjaottelussa, mikä on kaikkien aikojen toiseksi suurin lukema. Mauricen edellä tilastossa on vain Scotty Bowman (2 141 ottelua). Voittoja Mauricella on päävalmentajista neljänneksi eniten, 873.