Meneekö koronapandemia kerralla ohi vai iskeekö epidemia uusissa aalloissa? Maailmalla hyvin eriäviä näkemyksiä

The New York Times uutisoi, että Yhdysvaltojen satasivuisessa koronavirusta koskevassa federaatiosuunnitelmassa hahmoteltiin synkkä ennuste, jonka mukaan koronaviruspandemia kestää ainakin 18 kuukautta ja tulee aalloissa.

– Covid-19: n leviämistä ja vakavuutta on vaikea ennustaa ja luonnehtia, sanottiin hallituksen suunnitelmassa.

Kiina optimistinen

Sen sijaan koronaviruksen synnyinsija Kiina on viruksen suhteen hyvin optimistinen, uutisoi Global News.

Kiinalaiset tutkijat ja terveydenhuollon asiantuntijat, jotka osallistuvat uuden koronaviruksen torjuntaan, uskovat, että pahin on nyt ohi. He väheksyvät väitteitä siitä, että tauti voisi muuttua kausiluonteiseksi tai että kuolemaan johtava toinen aalto voisi iskeä myöhemmin tänä vuonna.

Kiinan lääketieteelliset asiantuntijat ovat ilmaisseet uskonsa siihen, että tiukat torjuntatoimenpiteet ovat varmistaneet sen, että tauti on tulevien viikkojen sisällä täysin hallinnassa ainakin Kiinassa.

Mitä voimme oppia espanjantaudin ajoilta?

The Guardianin mukaan espanjantautia salattiin pitkään, koska se iski ensimmäisen maailmansodan aikaan eivätkä maat halunneet näyttäytyä heikkoina paljastaessaan sairauden vakavuuden. Vasta espanjantaudin levitessä Espanjaan, joka oli neutraali, maailma sai tietää taudista.

– Kaikki epidemiat seuraavat tätä samanlaista kaarta, jossa ihmiset kiistävät uhan, kunnes sitä on enää mahdotonta jättää huomiotta, kertoi Lontoon yliopiston lääketieteellinen historioitsija Mark Honigsbaum The Guardianissa.

Hänen mukaansa joidenkin johtajien tapa väheksyä koronaviruspandemiaa on hyvin huolestuttava. Voimme oppia espanjantaudin ajoilta ainakin sen, että taudin väheksyminen edesauttaa sen leviämistä ympäri maailmaa ja että toiseen aaltoon pitää varautua huolella. Ihmisten liikkumista on rajoitettava ajoissa ja totuus pandemiasta on kerrottava viipymättä.