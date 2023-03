Nainen teki jotain erikoista "avatakseen" katsettaan enemmän: "En voi olla ainoa..."

– Leikkaan ne, koska ne häiritsevät minua ja tykkään enemmän lopputuloksesta, Madders kertoo New York Postille.

Hittivideo kerää kritiikkiä

– Kauneus on subjektiivista ja minä ainakin pidän itsestäni enemmän näin, hän kertoo.

Video on muutamassa päivässä kerännyt 18,7 miljoonaa katselukertaa ja valtavan määrän kummastelua.

Madders on jatkanut ripsisaagaansa useilla jatkovideoilla .

Madders paljastaa, että on leikannut alaripsiään jo lukiosta asti. Hän väittää, että hänellä on herkät silmät ja alaripset menevät herkästi sotkuun yläripsien kanssa.

New York Postille Madders vakuuttaa, ettei ole koskaan aiheuttanut alaripsien leikkaamisella itselleen minkäänlaista tapaturmaa tai tulehdusta. Hän ei myöskään ole huomannut, että ripset kasvaisivat trimmauksen jälkeen oudolla tavalla takaisin.

Moni kuitenkin kiirehti videon kommenttikenttään informoimaan, että ripsillä on tärkeä tehtävä suojella silmämunaa lialta. Moni myös kummasteli Maddersin inhoa alaripsiä kohtaan.

– Tyttö hyvä, niiden tarkoitus on suojella silmämuniasi! eräs kommentoi.

Ripsillä tärkeä tehtävä suojata silmää

Silmätautioppiin erikoistuneen The American Academy of Ophthalmologyn mukaan silmäripsillä on elintärkeä tehtävä.