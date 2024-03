Meeri Koutaniemi hoiti rahalliset neuvottelut uutuusohjelmassa – matkakumppani paljastaa: "Ihmiset muuttuvat vahaksi hänen edessään"

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi nähdään yhdessä taiteilijaystävänsä Meiju Niskalan kanssa Maikkarin uudessa Race Across the World Suomi -ohjelmassa. Kilpailu alkaa Marokosta, jonne kaikki kisaajat lentävät. Tämän jälkeen heiltä otetaan luottokortit ja digilaitteet pois ja heillä on vain toisensa, kartta ja käteistä. Lentäminen on kielletty ja parit matkaavat Helsinkiin viiden eri kohteen kautta junalla, autolla, bussilla, laivalla tai millä ikinä keksivätkään.