Helsingin Uutisten päätoimittaja paljasti lähteen henkilöllisyyden – myös Seiskalle langettava JSN:ltä

JSN antoi langettavan päätöksen Seiskalle alaikäisenä rikokseen syyllistyneen nimen paljastamisesta.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavan päätöksen lähdesuojan rikkomisesta Helsingin Uutisille. Lehden toimituspäällikkö oli luvannut haastateltavan saavan esiintyä jutussa nimettömänä, mutta haastateltavan henkilöllisyys paljastettiin lehdessä myöhemmin päätoimittajan näkökulmakirjoituksessa.

JSN antoi langettavan päätöksen myös Seiskalle alaikäisenä rikokseen syyllistyneen nimen paljastamisesta.

Neuvosto antoi syyskuun kokouksessaan vapauttavan päätöksen Seuralle, Ilmajoki-lehdelle, Etelä-Suomen Sanomille ja Helsingin Sanomille.

Päätoimittaja paljasti henkilöllisyyden

Helsingin Uutisten saama langettava päätös liittyy viime lokakuussa julkaistuun juttuun, jossa kantelijaa haastateltiin pääluottamusmiehenä ravintola-alan ulosmarssiin liittyen. Pääluottamusmiehelle luvattiin anonymiteetti jutussa asian arkaluontoisuuden vuoksi. Kantelija uskoi voivansa joutua henkilöllisyytensä paljastamisesta tuomioistuimeen.

Pian julkaistun jutun perään lehti julkaisi kuitenkin lehden päätoimittaja Karri Kannalan näkökulmakirjoituksen, jossa pääluottamusmiehen identiteetti paljastettiin. Kannala perustelee JSN:lle päätöstä muun muassa sillä, että hänen tulkintansa mukaan kantelijalla oli todellisuudessa muu kuin kantelussa kerrottu syy haluta esiintyä nimettömänä.

JSN totesi päätöksessään, että pääluottamusmiestä haastatelleen toimituspäällikön lupaama lähdesuoja sitoi myös päätoimittajaa. JSN:n mukaan pääluottamusmiehen henkilöllisyyden paljastamisella ei ollut tapauksessa niin suurta yhteiskunnallista merkitystä, että se olisi oikeuttanut lähdesuojan rikkomisen.

Lisäksi neuvoston mielestä tapauksessa ei ole myöskään merkkejä siitä, että lähde olisi pyrkinyt käyttämään lehden myöntämää nimettömyyttä väärin.

Seksuaalirikoksesta tuomitun nimi julkaistiin

Seiska sai langettavan viime lokakuussa julkaistusta jutusta, joka käsitteli DJ:n saamaa tuomiota seksuaalirikoksesta. Kantelijan mukaan jutussa oli esitetty tapahtumien kulusta asiavirheitä, ja kantelija vetosi siihen, että sekä rikoksen uhri että tekijä olivat tekohetkellä alaikäisiä.

Seiskan vastaava päätoimittaja Jyrki Huotari katsoi, että Seiska ei rikkonut tapauksessa hyvää journalistista tapaa. Huotarin mukaan oikeuskäsittelyn aikaan jutussa nimeltä mainittu DJ-artisti ja tapahtumajärjestäjä oli täysi-ikäinen. Seiska kertoo julkaisseensa nimen, koska tuomittu työskentelee musiikkialan tapahtumissa, jotka on suunnattu nuorille aikuisille ja lisäksi hänellä on ollut poikkeuksellisen suuri someyleisö.

JSN:n päätöksessä todetaan, että Journalistin ohjeiden mukaan alaikäisen rikoksentekijän tunnistetietojen julkaisemisessa tulisi olla erityisen pidättyväinen. Neuvosto katsoi päätöksessään, että näistä periaatteista kiinni pitäminen on tärkeää, vaikka rikoksentekijä olisi tuomion saadessaan täysi-ikäinen.

Lisäksi neuvoston mukaan väitetty somejulkisuus ei tehnyt tuomitusta sellaista julkisuuden henkilöä, että nimen julkaisu olisi ollut perusteltavissa.